Sérgio Oliveira: «Estamos mais unidos do que nunca»

Autor do primeiro golo do FC Porto e considerado pela SportTV como o homem do jogo diante do Moreirense, Sérgio Oliveira assumiu que marcar é sempre especial, mas optou por enaltecer a importância da vitória conseguida pelos dragões esta noite.





"É sempre bom marcar, mas não quero entrar pela questão individual. Salientar o colectivo, boa exibição. Depois de um jogo complicado em Guimarães conseguimos dar sequência a essa determinação. Fomos mais fortes fisicamente, conseguindo manter o nível durante os 90 minutos e fazer três golos perante um adversário que aqui e ali explorou as transições", começou por dizer."Sinto que estamos mais unidos do que nunca e queremos dar sequência a esta série. Nesta casa o hábito é vencer. Oito jogos seguidos a ganhar não nos diz nada. O nosso lugar é o primeiro e mais cedo ou mais tarde vamos lá chegar", finalizou.