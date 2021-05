Sérgio Oliveira falha receção ao Farense

Sérgio Oliveira vai falhar a receção do FC Porto ao Farense, em jogo da 32ª jornada da Liga NOS. O internacional português viu o quinto cartão amarelo da temporada no clássico ante o Benfica e vai cumprir um jogo de castigo no jogo do Dragão, agendado já para a próxima segunda-feira. O médio, de 28 anos, foi punido aos 15 minutos após uma entrada por detrás sobre Everton. Sérgio Oliveira é um dos jogadores mais utilizados por Sérgio Conceição esta temporada. Foi opção em todas as jornadas consecutivamente desde a ronda 15. Em risco pelo FC Porto, tapados por amarelos, estavam também Marchesín e Uribe, mas escaparam à cartolina.