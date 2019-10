Sérgio Oliveira faz mira à Taça

Apesar de ainda figurar no boletim clínico, Sérgio Oliveira tem vindo a trabalhar praticamente sem limitações e é cada vez mais provável que venha a assinalar o regresso à competição no jogo diante do Coimbrões, a contar para a Taça de Portugal, no próximo sábado.

Segundo a informação divulgada ontem no site do FC Porto, o médio realizou trabalho integrado condicionado, à semelhança do que já tem vindo a suceder nas últimas sessões. No entanto, olhando à galeria de fotografias partilhada pelos dragões nas suas redes sociais, é possível verificar que Sérgio Oliveira participou na ‘peladinha’ que o grupo às ordens de Sérgio Conceição realizou, parecendo tê-lo feito sem qualquer tipo de problema.

Assim sendo, depois de se ter lesionado na receção dos dragões ao Krasnodar, em agosto, o camisola 27 espreita agora o regresso à ação no encontro da Taça. E em boa hora o vai fazer, até porque o meio-campo está atualmente carente de opções, em virtude das presenças nas seleções de Danilo Pereira, Uribe, Mbemba e Loum, sendo provável que alguns destes sejam poupados frente ao Coimbrões.



Baró e Marega longe da vista



Ao contrário do que aconteceu com Sérgio Oliveira, não foi possível vislumbrar Romário Baró e Marega na galeria de imagens divulgadas pelos dragões da sessão de trabalho. O médio e o avançado são os outros dois elementos do plantel que integram o boletim clínico, com Baró a fazer tratamento e treino condicionado e Marega apenas treino condicionado. O apronto de ontem, de resto, foi o último da semana, com Sérgio Conceição a dar o fim de semana de folga ao plantel.