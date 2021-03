Sérgio Oliveira: «Fica difícil jogar contra sete defesas»

Sérgio Oliveira mostrou-se satisfeito com o triunfo deste sábado diante do Portimonense (2-1), não obstante as dificuldades encontradas frente a uma equipa que, explica, jogou com "sete defesas". Quanto à confusão que levou à expulsão de Sérgio Conceição e de Paulo Sérgio, o médio diz que não viu nada.





"Este prémio representa pouco no meio do que é a vitória do FC Porto. Foi um jogo muito complicado, como o nosso mister previu. Entrámos à procura da melhor solução para chegar à baliza.""Não fomos surpreendidos, mas fica difícil jogar contra 7 defesas. Na primeira parte, tivemos o vento a favor, mas isso não nos ajudou muito porque o passe longo saía um pouco longo demais. Na segunda parte, melhorámos um pouco e o vento contra jogou a nosso favor. Parece um contra-senso, mas não é. O mais importante é ganhar os três pontos nesta altura, seja por que diferença for.""Não vi, não vi."