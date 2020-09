Sérgio Oliveira: «Fizemos uma 2.ª parte excelente»

Sérgio Oliveira, autor de um dos golos do FC Porto no triunfo (0-5) sobre o Boavista, considerou que o aspeto físico fez a diferença no dérbi. À Sport TV, o médio vincou a superioridade total dos dragões.

Explicação para as melhorias na segunda parte

"Essencialmente porque somos mais fortes fisicamentes. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e a primeira parte foi muito disputada. Ao intervalo fizemos algumas alterações, continuámos com a mesma intensidade e conseguimos a vitória."

Importância do golo cedo na segunda parte

"É sempre importante fazer golos, o 1-0 deixou-nos mais tranquilos. Fizemos uma segunda parte excelente, fomos completamente superiores e não há nada a dizer."

Boavista com muitas mudanças. FC Porto venceu num terreno onde os adversários vão ter dificuldades?

"O mais importante são os três pontos. Conheço bem o míster Vasco Seabra, quando estava no P. Ferreira ele estava nos juniores. Ele trabalha bem e desejo-lhe tudo de bom, assim como ao Boavista. Agora temos de pensar no jogo com o Marítimo."

Importância de manter o mesmo onze do ano passado

É importante, conhecer os companheiros é ótimo. No entanto, o grupo é forte, os que estão a chegar estão a entrosar-se e isso é bom porque a época é longa."