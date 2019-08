Sérgio Oliveira foi baixa no treino do FC Porto

Sérgio Oliveira foi a principal ausência do treino do FC Porto na manhã desta quarta-feira. O médio falhou a sessão de trabalhos no Olival, devido a uma entorse no tornozelo direito, contraída na partida frente ao Krasnodar, na noite de terça-feira.O internacional português fez apenas tratamento e iniciou o processo de recuperação a uma lesão que deve mantê-lo fora de combate para a partida frente ao V. Setúbal, no sábado.Loum, por sua vez, fez treino condicionado a uma lesão muscular contraída na pré-temporada.