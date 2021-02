Sérgio Oliveira: «Fomos uma equipa de verdade»

Sérgio Oliveira elogiou a exibição "sólida" do FC Porto no jogo com a Juventus e só lamentou o golo sofrido.





Uma exibição muito boa, compacta sólida. Fomos uma equipa de verdade. No primeiro lance que tiveram na segunda parte fizeram golo. Saímos tristes com esse lance. O 2-0 era bem melhor que o 2-1, mas vamos à luta para passar a eliminatória.""Entrámos bem a pressionar, sabíamos que a Juventus gostava de sair desde trás e aproveitámos esse facto. Felizmente, fizemos o 1-0, entrámos bem na segunda parte, fizemos o 2-0, podíamos ter feito o 3-0, mas o futebol é isto. Agora temos de pensar no campeonato.""É sempre bom ganhar. Queremos sempre ganhar. Com isto quero dizer, foi mais uma vitória, passou. Segunda-feira, se não ganharmos, esta não serve de nada."