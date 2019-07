Sérgio Oliveira ganha peso na equipa

Se a saída de Herrera já fazia de Sérgio Oliveira um dos maiores candidatos a ocupar a vaga deixada em aberto pelo mexicano no onze, a venda de Óliver Torres reforça ainda mais o estatuto do português na hierarquia de opções.

Sérgio Oliveira, de 27 anos, tem um novo peso no leque de opções. É que no lote de ‘adultos’ do meio-campo, pelo menos disponíveis neste momento, pontificam somente Danilo Pereira e Loum, ambos médios de maior pendor defensivo. Num segundo plano de importância surgem os jovens Bruno Costa e Romário Baró, soluções ainda com provas a dar para que possam ser opções sólidas no no duro mês de agosto que se avizinha. De notar que, caso seja necessário, Sérgio Conceição poderá socorrer-se ainda de Otávio no meio-campo, pese embora nos últimos dois anos o brasileiro tenha sido utilizado no sector quando este contemplava uma estrutura com três elementos.