Sérgio Oliveira: «Há quem não goste de nós, mas os que gostam estão orgulhosos»

Autor dos dois golos que o FC Porto marcou em Turim, Sérgio Oliveira assumiu ter sido uma "sensação única" aquilo que viveu esta noite em casa da Juventus, numa partida que considera ter sido "um motivo de orgulho para o clube e para o país".





"Foi uma sensação única, por marcar aqui dois golos e muito feliz pela passagem aos quartos-de-final. É um motivo de orgulho para o clube e para o país. Tivemos de sofrer, com as linhas baixas na maior parte do jogo, mas sempre quisemos fazer o golo. Tivemos essa vontade e acabou por surgir. Estou imensamente feliz", assumiu o médio, à TVI24.Questionado sobre o que foi dito na roda no final do jogo, Sérgio Oliveira preferiu não revelar. "Isso fica entre nós. O clube tem o hábito de guardar as melhores coisas para nós. Há quem não goste de nós, mas os que gostam estão orgulhosos pelo que fizemos. Dedicamos esta vitória aos nossos adeptos".A finalizar, o médio abordou ainda a expulsão de Taremi. "Penso que não ouviu o apito do árbitro. Soubemos encarar esse momento difícil para termos mais força e reorganizar a equipa. Passámos por calafrios, mas soubemos estar ligados ao jogo. Vir aqui fazer dois golos e chegar aos quartos-de-final é um orgulho."