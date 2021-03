Sérgio Oliveira: «Hoje fomos uma equipa de verdade»

Sérgio Oliveira elogiou a "atitude ganhadora" do FC Porto frente ao Gil Vicente (vitória dos dragões por 2-0).





Análise ao jogo: "Entrámos desde o início com a atitude certa, atitude ganhadora, coesos. Sábios do que tínhamos de fazer, que o mister pediu. Fomos sempre superiores e podíamos ter feito mais um ou outro golo, mas estamos felizes pela vitória".





"A mesma coisa que no início, estarmos coesos, pois o 1-0 era curto e a qualquer momento eles podiam numa transição empatar. Eles saíram acho que uma vez. Tivemos uma atitude muito boa e é assim que temos de continuar""Não foi pela beleza do golo, mas por carimbar o 2-0. Estávamos a fazer uma boa partida mas podíamos sofrer o empate. Depois fechámos o jogo e controlámos ainda mais e foi isso que me deixou feliz, continuámos coesos e a controlar o espaço interior e exterior e a profundidade do adversário. Hoje fomos uma equipa de verdade"."Vamos lutar pela eliminatória"(em atualização)