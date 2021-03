Sérgio Oliveira lembra Costinha: «Só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar»

Após garantirem a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões vários jogadores do FC Porto deixaram mensagens nas redes sociais. E uma das que mais se destacaram pertenceu a Sérgio Oliveira. O médio, que fez os dois golos dos dragões frente à Juventus, em Turim, foi considerado o Homem do Jogo pela UEFA e enalteceu mais um feito histórico do clube.





"Só devemos à história aquilo que lhe podemos acrescentar. Parabéns FC Porto estamos nos quartos-de-final da Champions. Isto é o Porto", escreveu o internacional português, numa publicação em que colocou duas imagens: uma do festejo do seu segundo golo de ontem e outra, de Costinha, no célebre Manchester United-FC Porto (1-1) de 2004 que, também enviou os dragões para os 'quartos' da prova - nesse ano a caminhada porista terminou... com o título europeu.











Outras reações:



