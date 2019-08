Sérgio Oliveira: «Marcámos no momento certo»

Autor do golo que deu ao FC Porto a vitória diante do Krasnodar, por 1-0, o médio Sérgio Oliveira reconheceu que o triunfo alcançado na Rússia é bastante importante tendo em vista o objetivo principal dos dragões."O triunfo foi muito importante. Ainda para mais conseguimos uma vitória sem sofrer golos, que é o mais importante. Vínhamos com o objetivo de ganhar e conseguimos. Eles já vinham com quatro jogos, nós vínhamos de uma pré-época muito intensa e saímos daqui com uma vitória muito importante para nós", começou por apontar, à SporTV"Há momentos em que estivemos por baixo, mas também temos de saber sofrer. Soubemos e marcamos no momento certo. Foi bom marcar o golo, mas saímos daqui com uma vantagem e isso é o mais importante, penso em ajudar a equipa.""Temos um jogo no sábado, agora esse é o nosso foco. Pensamos disso e depois voltamos a pensar na eliminatória. "