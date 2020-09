Sérgio Oliveira: «Marcar de cabeça não é o meu forte»

Sérgio Oliveira foi uma das figuras do FC Porto no triunfo (3-1) sobre o Sp. Braga ao apontar o primeiro golo dos dragões, já nos descontos da 1.ª parte, que deu início à reviravolta no marcador. No final da partida, o médio reconheceu as dificuldades impostas pelo adversário, mas sublinhou que o FC Porto foi capaz de impor o seu jogo.





"Sabíamos que seria um jogo bastante complicado perante um adversário com valor e com as ideias bem vincadas. Durante a semana soubemos como preparar bem este jogo, tentando perceber e aproveitando um ou outro défice do Sp. Braga e as nossas mais-valias, que são aproveitar bem a profundidade e ser agressivos no jogo. Isso foi preponderante", afirmou Sérgio Oliveira em declarações ao Porto Canal."Marcar de cabeça não é o meu forte, mas vou tentando treinar, principalmente agora com a chegada mais à área e é natural que tenha mais oportunidades de fazer golos desta maneira. Se tiver mais qualidade neste aspeto do jogo posso ser decisivo.""Não é o momento de falar de questões pessoais, porque o importante é realçar o coletivo e foi isso que nos fez ganhar este jogo. Estamos a começar e foi importante começar a ganhar com o Sp. Braga, que é sempre um adversário que dificulta muito, mas agora é continuar a trabalhar para ganhar o próximo jogo porque se não conseguirmos ganhar este não vale de nada.""É uma pena os adeptos não estarem connosco, mas devido a estas circunstâncias temos de respeitar. Eles estão sempre connosco e no nosso pensamento. Podem não estar presentes, mas têm apoiado a nossa equipa sempre que podem e nós agradecemos por isso. Prometemos dar o melhor para eles e por este clube."