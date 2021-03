Sérgio Oliveira na equipa da semana da Liga dos Campeões e candidato a melhor jogador

O médio Sérgio Oliveira, do FC Porto, foi escolhido para a equipa da semana da Liga dos Campeões, depois de já ter entrado na votação para melhor jogador, informou esta quinta-feira a UEFA.

Sérgio Oliveira, que marcou na terça-feira os dois golos do FC Porto em casa da Juventus, numa derrota por 3-2, mas que valeu a passagem dos dragões aos quartos de final da Champions, integra um 11 com seis jogadores do Liverpool.

A equipa da semana é formada por Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Nathaniel Phillips, Kabak, Alexander-Arnold, Fabinho, Sadio Mané e Salah (Liverpool), Chiesa (Juventus), Sérgio Oliveira (FC Porto), En Nesyri (Sevilha) e Haaland (Borussia Dortmund).

Na quarta-feira, a UEFA já tinha anunciado que o médio portista, que em Turim marcou aos 19 minutos, de grande penalidade, e aos 115, de livre, está nos candidatos a melhor futebolista da semana, juntamente com Navas, Fabinho e Haaland.