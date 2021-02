Sérgio Oliveira nomeado para melhor jogador da semana na Liga dos Campeões

O médio internacional português Sérgio Oliveira, do FC Porto, foi nomeado esta quinta-feira para futebolista da semana da Liga dos Campeões, após a vitória por 2-1 na receção à Juventus na quarta-feira.

Na partida, que deu início à eliminatória entre lusos e italianos referente aos oitavos de final da prova, o médio foi o melhor em campo para a UEFA, que hoje o inclui no lote de nomeados ao prémio.

O português 'luta' pela distinção contra o avançado francês Mbappé, autor de um 'hat-trick' na goleada do Paris Saint-Germain em casa do Barcelona (4-1), o egípcio Salah, que fez um dos golos do Liverpool ante o Leipzig (2-0), e o norueguês Haaland, que 'bisou' pelo Borussia Dortmund em casa do Sevilha (3-2).

Em encontro da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, golos de Taremi (dois minutos) e Marega (46) valeram aos dragões o triunfo, perante um conjunto italiano no qual Cristiano Ronaldo atuou os 90 minutos e que reduziu por Federico Chiesa (82).