Sérgio Oliveira: «Nunca nos vão fazer parar»

Chegou via Sérgio Oliveira a primeira reação dos jogadores do FC Porto após o empate com o Moreirense. O médio recorreu à sua página de Instagram e, à boleia de uma publicação dos dragões, aproveitou para dar o mote para o encontro desta noite com o Famalicão.

“Podem-nos abrandar mas nunca nos vão fazer parar. Juntos até ao fim”, escreveu Sérgio Oliveira numa ‘InstaStorie’, acompanhada do habitual coração em tons azuis.

De recordar que depois do jogo em Moreira de Cónegos nenhum elemento portista prestou declarações. Um facto que levou à instauração de processos disciplinares por parte do CD a Uribe, Corona, Vítor Bruno e Diamantino Figueiredo. De resto, ontem, Sérgio Conceição também não falou em conferência de imprensa.