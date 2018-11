Sérgio Oliveira ouviu das boas logo no relvado

A prestação de Sérgio Oliveira foi escrutinada por Sérgio Conceição assim que terminou a partida. O treinador do FC Porto entrou no relvado e, aos poucos, foi cumprimentando os seus jogadores até chegar ao médio, que ontem capitaneou a equipa. Ambos estiveram largos segundos à conversa, seguramente para discutir a jogada em que um mau atraso de Sérgio Oliveira culminou com o segundo golo do Varzim no compromisso de ontem.

Foi um momento de infelicidade para o camisola 27. Mal se apercebeu das consequências para o coletivo, o médio esboçou um ar de frustração precisamente por esse lapso ter comprometido uma vantagem que o próprio tinha ajudado a construir instantes antes, quando serviu Soares.

Cumprimento técnico

O jogo entre dragões e poveiros marcou o reencontro entre Sérgio Conceição e Nuno Capucho, antigos companheiros de equipa no FC Porto e na Seleção Nacional. Mal soou o apito final do árbitro João Capela, os dois técnicos seguiram ao encontro um do outro e trocaram um forte abraço. Depois Capucho recolheu ao balneário.