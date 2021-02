Sérgio Oliveira: «Para o Sporting empatar aqui é como ganhar a Liga dos Campeões»

Sérgio Oliveira considera que o FC Porto foi muito superior ao Sporting. Depois do empate (0-0) no Estádio do Dragão, o médio portista deixou uma 'bicada' ao rival.





Jogo com pouca baliza? Fizemos 14 remates, o Sporting fez um... Não conseguimos concretizar porque fomos superiores e fica um sentimento horrível. Para nós isto é como se fosse uma derrota. Saímos tristes, desiludidos, mas vamos à luta de cabeça erguida. Para o Sporting empatar no Dragão é uma alegria. Estejam um ponto atrás ou 10 à frente, empatar aqui para eles é como vencer a Liga dos Campeões", disparou o médio portista à Sport TV."Saímos desiludidos, mas vamos abordar o resto da época com a máxima seriedade e paixão porque o panorama continua a ser jogo a jogo. Claro que é possível ser campeão. Se não fosse acabava já hoje o campeonato. Com esta camisola a dor tem de ficar esquecida. Temos de andar sempre no máximo", concluiu Sérgio Oliveira.