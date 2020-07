Sérgio Oliveira pode falhar reta final do campeonato do FC Porto

Sérgio Oliveira viu-se obrigado a abandonar o encontro à passagem do minuto 38, em virtude de um problema muscular na coxa direita, e corre agora o risco de não voltar a jogar na presente temporada. O médio será entretanto reavaliado, mas a primeira impressão não deixa grande margem para otimismos no seio dos azuis e brancos. Aliás, foi Sérgio Conceição quem admitiu, já no final da partida, que pode não voltar a contar com Sérgio Oliveira. “É um problema muscular e será difícil que volte a jogar esta temporada”, apontou o técnico. Assim, o médio pode falhar os últimos três jogos do campeonato e a final da Taça.