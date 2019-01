Sérgio Oliveira deixa mensagem a Emiliano Sala: «Que Deus te tenha em paz, Papi!»

A publicação de Sérgio Oliveira A publicação de Sérgio Oliveira

Sérgio Oliveira deixou na tarde desta terça-feira uma mensagem emocionada a Emiliano Sala, argentino que se encontradepois do voo que o transportava até Cardiff, no País de Gales, ter deixado de constar dos radares aéreos. O médio e o ponta-de-lança foram colegas da equipa no Nantes, aquando do empréstimo do português ao clube francês, em 2016/17."Que Deus te tenha em paz, estejas onde estiveres, Papi! Que grande homem és, eras ou não sei, já não sei nada amigo. Só sei que nada disto é justo. As minhas orações são para ti, para a tua família, e a todos que partilharam alguma parte da vida contigo", escreveu o jogador do FC Porto , no seu Instagram, depois de também Sérgio Conceição ter publicado uma emocionada mensagem