Sérgio Oliveira reclama estatuto: «Ganhámos campeonato e Taça e isso é de salientar»

A conquista da dobradinha por parte do FC Porto continua na memória de Sérgio Oliveira, mas o médio lamenta o esquecimento geral a que esse feito, na sua ótica, foi remetido. Em declarações ao Porto Canal, na cerimónia da apresentação dos equipamentos, o jogador, de 28 anos, relembrou o estatuto com que os dragões vão entrar na nova temporada.





"Durante este tempo ouvi falar muito, muito sobre futebol e pouco sobre o que verdadeiramente se passou: título e Taça. Isso é de salientar. Nesta nova época vamos novamente por esse objetivo e também por outros", apontou o médio, colocando o foco imediato na vontade de voltar a ganhar."Esta camisola é muito bonita, como todas as outras. Isto é tudo muito bonito, mas é preciso é ganhar seja com que estilo de camisola for. E cá estamos para mais uma época. Desfile já era, apresentação já era, agora há que começar a concentrar de verdade no que aí vem porque temos uma época muito dura pela frente", referiu.Sobre o regresso ao trabalho, Sérgio Oliveira assumiu que tem sido duro, mas lembrou que tem que ser assim para que os dragões possam sorrir no futuro. "Muito bom, é sempre bom regressar. Tem sido intenso, como normal, mas há que sofrer agora no início para depois tirar os frutos e também nós podermos desfrutar do jogo", concluiu.