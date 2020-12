Sérgio Oliveira renova com o FC Porto: «É um orgulho imenso»

O FC Porto anunciou este sábado a renovação do contrato de Sérgio Oliveira até 2025. O médio, de 28 anos, é um dos capitães da equipa e tem sido um dos pilares nas conquistas dos dragões sob a batuta de Sérgio Conceição. Esta época já soma sete golos e três assistências.





"É um orgulho imenso. É um prestígio representar um clube desta dimensão. Sinto uma felicidade imensa por prolongar o meu vínculo com o FC Porto. Estou neste clube há 19 anos e estendi por mais alguns. É um motivo de grande orgulho para mim", disse o jogador, citado pelos canais de comunicação do clube."A carreira de um futebolista nem sempre é fácil. Haverá momentos altos e momentos baixos, mas o mais importante é nunca baixar os braços, dar sempre o melhor todos os dias, em todos os momentos, dentro e fora de campo, e ter um sentido de responsabilidade por envergar a camisola de um clube mundialmente conhecido, com muitos títulos. O sonho só se consegue com trabalho", prosseguiu Sérgio Oliveira.O jogador espera conquistar mais títulos com os dragões. "Acredito que é um momento importante, mas não quero ficar por aqui. Espero que este início culmine com títulos para o FC Porto. Temos que nos manter focados nisso, não no individual mas no coletivo, e na grandeza deste clube. Temos que estar sempre no nosso máximo para garantir que damos o nosso melhor em prol do clube."A finalizar, recordou um momento especial. "O golo que fiz ao Benfica teve um sentimento especial. Foi num momento importante para nós também, mas não quero eleger o meu melhor golo pelo FC Porto porque espero fazer ainda mais. Bonitos ou feios, são golos. Tenho a certeza que vamos conquistar títulos juntos, porque juntos seremos sempre muito mais fortes."