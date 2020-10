Sérgio Oliveira: «Soubemos estar por baixo do jogo, há que saber defender»

Autor do golo que sentenciou a vitória do FC Porto diante do Olympiacos, Sérgio Oliveira assumiu a importância do triunfo frente ao conjunto grego, considerando que, apesar do cansaço acumulado, os dragões souberam sempre reagir bem perante um período de crescimento ofensivo dos adversários.





"Era muito importante ganhar se quiséssemos manter intactas as esperanças no apuramento. Correu bem, demos uma boa resposta e realizámos um bom jogo. Estamos a atravessar uma sequência de jogos e notou-se algum cansaço após o intervarlo, mas conseguimos reajustar e garantir o triunfo. Soubemos estar por baixo do jogo. Há que saber defender. Passámos um mau bocado, mas aos poucos conseguimos subir no terreno, cimentar a nossa posição, fazer o segundo golo e garantir o mais importante, que era a vitória", declarou, à Eleven Sports.