Sérgio Oliveira supera Palhinha e é distinguido como o melhor médio em março

Sérgio Oliveira é o médio do mês de março na Liga NOS. O jogo do FC Porto reuniu a preferência de 21,29% dos treinadores principais da prova, superando a concorrência de João Palhinha, do Sporting, que registou 20,65% dos votos, e de Al Musrati, do Sp. Braga, que totalizou 10,97%.





No período em questão, Sérgio Oliveira foi preponderante nas três vitórias conquistadas pelos dragões, tendo somado dois golos e uma assistência.O médio do FC Porto já tinha sido distinguido em dezembro.