Sérgio Oliveira: «Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza»

O médio do FC Porto Sérgio Oliveira prometeu esta terça-feira uma equipa com "máxima intensidade e trabalhadora" para o jogo de quarta-feira, frente ao Marselha, da 4.ª jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O centrocampista português acompanhou o técnico Sérgio Conceição na antevisão ao encontro com os gauleses e admitiu que um triunfo dos dragões deixa equipa "bem perto" de passar aos oitavos de final da prova.

"Vamos entrar com o espírito que nos caracteriza, de máxima intensidade, como uma equipa trabalhadora, que põe exigência em si própria. Temos uma enorme vontade de ganhar e se o fizermos ficamos bem perto de passar a fase de grupos da Liga dos Campeões", disse Sérgio Oliveira.

O médio dos azuis e brancos mostrou-se ciente da necessidade do adversário vencer também o jogo para ainda manter aspirações na prova, mas garantiu que o foco está naquilo que o FC Porto tem de fazer.

"Sabemos que querem limpar imagem e que agora vão dar tudo por tudo, pois é jogo de vida ou morte para eles, e vão querer recuperar os três pontos. Mas terão pela frente um FC Porto que também vai querer ganhar. Independentemente da forma como entrarem, temos de estar precavidos e ser fiéis aos nossos princípios", vincou.

Sérgio Oliveira foi ainda questionado sobre 'veia goleadora' que está a demonstrar esta época, já com seis tentos marcados, que superam os cinco apontados em toda a temporada anterior.

"O 'mister' ajudou-me na chegada à área, tenho mais intensidade em todos aspetos. O golo é consequência do trabalho, se fizer fico contente, se não fizer e a equipa ganhar mais contente fico", disse o médio.

O FC Porto, segundo classificado do Grupo C, com seis pontos, joga na quarta-feira no reduto do Marselha, quarto, ainda em 'branco', numa partida agendada para as 20:00, que terá arbitragem do sueco Andreas Ekberg.