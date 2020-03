Sérgio Oliveira: «Vencer os dois títulos que estamos a disputar»

Com uma dezena de jornadas para disputar neste campeonato, bem como a final da Taça de Portugal, Sérgio Oliveira não perde o foco no trabalho e todos os dias vai dando seguimento ao plano de treinos traçado pela equipa técnica, de forma a poder apresentar-se na melhor condição física assim que for retomada a preparação no Olival. "No dia-a-dia, o que me proponho a fazer é treinar e cumprir à risca o plano que o FC Porto nos deu. Quero estar na melhor forma possível quando voltarmos à normalidade, quero vencer os dois títulos que estamos a disputar", revelou o médio, em declarações às redes sociais do FC Porto, não escondendo que sente saudades de pisar os relvados e ouvir os adeptos: "Do que mais tenho saudades é de sentir um estádio de futebol, aquela sensação única de que um jogador de futebol pode usufruir."

A par do trabalho que tem feito para tentar manter a forma durante esta quarentena, Sérgio Oliveira aproveita para "cozinhar, fazer as tarefas diárias, ver séries, meditar, falar com familiares e amigos", juntamente com a sua mulher.

A situação social é complicada e Sérgio assume o sua posição de figura pública para dar o exemplo. "Estamos a viver momentos difíceis, tanto a nível nacional como internacional. A nós, como figuras públicas, cabe-nos a responsabilidade e até a obrigação de ser cidadãos exemplares. À população em geral, cabe a responsabilidade de seguir à risca todas as indicações da DGS e do nosso Governo. Este é o jogo mais importante das nossas vidas. Só juntos, como uma equipa unida e com espírito de entreajuda, conseguiremos vencer este grande desafio", recordou.