Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Sérgio Oliveira visto por quem o conhece: «É um exemplo de uma história com final feliz» Francisco Chaló treinou o médio no Penafiel e lembra a evolução do jogador que renovou pelos dragões





• Foto: José Gageiro/Movephoto