Sérgio Oliveira: «Vitória sobre um adversário difícil»

O FC Porto isolou-se no segundo lugar do Grupo C da Liga dos Campeões, ao vencer em casa o Marselha, por 3-0, em jogo da terceira jornada. Moussa Marega (04 minutos), Sérgio Oliveira (28), de penálti, e Luis Díaz (69) marcaram os golos dos dragões.





"Nesta competição, em casa, é muito importante conseguir os três pontos. Vitória sobre um adversário difícil. Temos seis pontos e o nosso objetivo é claramente passar à próxima fase. Encarar próximo jogo com mesma determinação", disse Sérgio Oliveira."Nunca foi um jogo fácil. Fomos consistentes e sempre organizados. E uma equipa organizada, como o técnico nos disse, tem sempre mais possibilidade de ganhar", prosseguiu."Estou num bom momento, mas acima de tudo quero é que a equipa esteja bem. Se puder contribuir melhor", finalizou.