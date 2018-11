Sérgio Oliveira volta às redes sociais e explica conversa com Sérgio Conceição

A publicação de Sérgio Oliveira A publicação de Sérgio Oliveira

A prestação de Sérgio Oliveira foi escrutinada por Sérgio Conceição assim que terminou a partida , mas o médio, que capitaneou ontem o FC Porto no jogo frente ao Varzim, garante que o treinador não o repreendeu."Usar esta braçadeira tem um significado especial. Foi-me concedida, por aquela que será a pessoa mais exigente comigo a nível desportivo, a seguir a mim mesmo. Erros, todos cometemos, e estou eu aqui para os assumir. E que fique bem claro, que em momento algum o Mister Sérgio me repreendeu, muito pelo contrário. O FC Porto está mais unido do que nunca. E estamos todos a remar para o mesmo lado. Obrigado a todos pelo apoio. Prometo, o máximo de empenho, todos os dias", escreveu no Instagram.Recorde-se que o treinador do FC Porto entrou no relvado no final do encontro no Dragão e, aos poucos, foi cumprimentando os seus jogadores até chegar a Sérgio Oliveira. Ambos estiveram largos segundos à conversa, seguramente para discutir a jogada em que um mau atraso do médio culminou com o segundo golo do Varzim no compromisso de ontem.Foi um momento de infelicidade para o camisola 27. Mal se apercebeu das consequências para o coletivo, o médio esboçou um ar de frustração precisamente por esse lapso ter comprometido uma vantagem que o próprio tinha ajudado a construir instantes antes, quando serviu Soares.