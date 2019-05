Un abrazo enorme a @IkerCasillas en este momento. Fuerza Iker ! — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 1 de maio de 2019

Rafael Nadal foi uma das várias personalidades que já desejou as melhoras a Iker Casillas, depois do enfarte sofrido pelo guarda-redes do FC Porto . O tenista espanhol, através da sua conta de Twitter, enviou um abraço ao compatriota e amigo, desejando-lhe força.Também Sergio Ramos, antigo companheiro de Casillas no Real Madrid e na seleção espanhola, lembrou o guarda-redes no Twitter, com uma mensagem de força.