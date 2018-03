Continuar a ler

Conceição critica Bruno Paixão: «Como assinante da Sport TV, se estivesse em casa reclamava o dinheiro»

"Jogar aqui, com estas condições, com muito vento e chuva. Tivemos dificuldade na primeira parte em jogar. Podíamos ter feito mais na primeira meia hora, mas depois do golo não houve mais jogo. Fico desiludido com isso, por ter havido um constante antijogo, com o árbitro a permitir paragens... Jogavam-se 10, 15 segundos, parava-se outros 40 para se repôr a bola em jogo. Não sei, não sei se é estratégico. Será com certeza... Sinceramente, estou completamente desiludido com isso. Foi incrível. Não me lembro de ter estado presente num jogo assim. Imagino o espectador em casa... Nunca vi... Os jogadores constantemente no chão... Gostava de saber o tempo útil. Deve ter sido uns 20 a 25 minutos. Penso que não houve mais. É isto!""Sim. Não se jogou, praticamente. Vocês viram, não estou a dizer coisas... Se podíamos ter feito mais? Também é verdade. Falhámos um penálti, falhámos ocasiões que normalmente não falhámos. Mas foi um jogo incrível. Nesta parte final valeu tudo para se atingir o pontinho e aquilo que o Paços conseguiu, os 3. Vamos ver esta semana. Vamos tentar ver o que esteve mal e quem esteve mal foi o treinador do FC Porto, que assume sempre as suas responsabilidades""Fiquei desagradado com o geral, não foi só com o meio-campo, mas também com toda a dinâmica da equipa. Primeiro pelas condições que tivemos, depois por alguma apatia no início de jogo, mas também o pouco tempo útil de jogo. Vocês sabem que somos uma equipa que gosta de jogar com intensidade, que gosta de ter um ritmo alto. Mas estrategicamente a outra equipa não quis, não jogou. Pura e simplesmente isso""Desta vez fica para nós""Ganhar o próximo jogo e fazer o resto do campeonato de acordo com o que temos feito até hoje"