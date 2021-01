Seri e Lingard associados ao FC Porto

Jean Michael-Seri, médio de 29 anos do Fulham, está na lista de reforços do FC Porto para este mercado de inverno, noticiou o portal ‘Le 10 Sport’, segundo o qual os dragões estarão mesmo melhor posicionados para receber o costa-marfinense do que os restantes interessados Nice e Bordéus.

Seri, que já foi associado ao Benfica no início desta época, soma apenas dois jogos pelo Fulham. O jogador, recorde-se, chegou a Portugal em 2012 pela porta do FC Porto B, destacando-se depois no P. Ferreira.

Ainda em relação ao mercado, o FC Porto também estará atento à situação de Lingard, extremo do Manchester United. A ESPN noticiou que o FC Porto é um de vários interessados na sua cedência.