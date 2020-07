Série documental sobre a carreira Casillas para sair no Natal

Iker Casillas foi ontem ao Estádio do Rio Ave, assinalando o momento com uma fotografia publicada nas suas redes sociais. “O último voo”, foi a legenda escolhida pelo guardião, de 39 anos, recordando assim ter sido nos Arcos que, a 26 de abril de 2019, disputou a sua última partida de futebol, dias antes do enfarte agudo de miocárdio que antecipou o seu final de carreira. Ora, a visita de Casillas a Vila do Conde prende-se com a gravação de uma série documental sobre a sua carreira, da responsabilidade da Movistar, operadora de telecomunicações espanhola que está também na área do entretenimento televisivo, cujo lançamento está previsto para as semanas anteriores ao Natal deste ano.

O dia de ontem foi passado no último palco pisado oficialmente por Casillas numa carreira com 20 anos, que começou ao nível profissional a 12 de setembro de 1999, mas as filmagens vão continuar durante os próximos dias na Invicta, onde o guarda-redes chegou no verão de 2015. Como se percebe, a cidade de Madrid vai ser também um palco privilegiado desta série documental, fruto dos 25 anos vividos por Iker no Real Madrid, entre formação e equipa principal, isto não esquecendo o seu contributo para os momentos mais importantes da seleção espanhola, como as conquistas do Euro’2008, Mundial’2010 e Euro’2012.

Por agora, Casillas continua a cumprir contrato com o FC Porto, uma vez que formalmente os vínculos de todos os jogadores – está inscrito pelos dragões na Liga – se prolongam automaticamente até ao termo da temporada. Durante a tarde, nas suas redes sociais, os dragões publicaram um vídeo sobre Casillas com a seguinte legenda: “Iker Casillas, para sempre um de nós.”