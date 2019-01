Série vitoriosa do dragão travada em Alvalade

15 golos sofridos (0,8 por partida)

Por prova



9 para a Liga NOS

4 para a Liga dos Campeões

3 para a Taça de Portugal

2 para a Taça da Liga

O FC Porto continua sem perder (já lá vão três meses desde a última derrota), mas este sábado, com o empate a zeros diante do Sporting , acabou por ver travada uma incrível série de 18 triunfos consecutivos.Os dragões tinham a oportunidade, em caso de triunfo, de se isolarem como a equipa com melhor sequência vitoriosa da história do futebol nacional, mas acabaram por não conseguir registar a 19.ª vitória, que a acontecer permitiria superar o registo fixado pelo Benfica de Jorge Jesus em 2010/11.Por fim, de notar que os portistas ficaram a zeros pela segunda vez na presente temporada, depois de também não terem conseguido marcar ao Benfica em outubro, no último encontro no qual não tinham conseguido vencer.18 vitórias (10 em casa e 8 fora)49 golos marcados (2,7 golos por partida)