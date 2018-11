Sete nomes em rodagem na equipa B

Um dia depois do duelo com os arsenalistas, houve sete elementos do plantel principal que continuaram a trabalhar. Rui Barros utilizou Diogo Costa, João Pedro, Diogo Leite, Jorge, Bruno Costa, Bazoer e Marius na equipa B azul e branca, que conseguiu uma vitória, por 2-1, sobre o Cova da Piedade, na 9ª jornada da 2ª Liga. O avançado do Chade acabou por ser a grande figura da partida, ao apontar o bis que permitiu aos dragões voltarem a sorrir quase dois meses e meio depois – já não ganhavam desde a 4ª jornada da prova – e João Pedro também se exibiu a bom nível.

Ainda na primeira parte, Jorge, lateral-esquerdo que concorre por um lugar com Alex Telles na equipa principal, ainda chegou a apresentar queixas no ombro direito, na sequência de uma queda, mas acabou por efetuar a totalidade do tempo de jogo.