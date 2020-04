Sevilha cerca Diogo Leite

O interesse do Sevilha em Diogo Leite não é de agora, mas face à iminente saída de Diego Carlos para um dos ‘tubarões’ do futebol europeu – o jornal ‘Sport’ fez capa com a vontade do Barcelona em contratá-lo –, o clube andaluz reforçou a intenção de garantir mais um central de qualidade e com margem de progressão para reforçar a sua equipa na próxima época.

Nesse sentido, o ‘Super Deporte’ avisou que o Valencia passou a ter concorrência de respeito na corrida pelos serviços de Diogo Leite. Com a entrada em cena do Sevilha, outro emblema com uma estrutura forte e o objetivo claro de marcar presença na Liga dos Campeões, o clube che deixou de ter via aberta para contratar o jovem central formado no Olival. O Sevilha há muito que andava à procura de reforçar o eixo da defesa e o nome de Chidozie, outro jogador ligado contratualmente ao FC Porto, mas que nesta altura está cedido ao Leganés, já tinha entrado nas cogitações de Julen Lopetegui, antigo técnico dos dragões.

O nigeriano foi apontado ao emblema da Andaluzia por um valor a rondar os oito milhões de euros, menos de metade da fasquia mínima que a SAD estabeleceu para abrir mão de Diogo Leite, jogador com maior espaço de evolução e valor superior de mercado, desde logo por ter vencido a Youth League, ser presença assídua na Seleção de sub-21 portuguesa, e esta época ter jogado mais vezes na equipa principal do FC Porto.

Em Valência continua a acreditar-se que Diogo Leite, de 21 anos, tem mais probabilidades de se juntar à equipa comandada por Albert Celades, mas o facto de ainda não existir qualquer acordo poderá fazer com que o Sevilha ou outro eventual interessado que entre em força nesta corrida possam desviar o central da rota de Valência.

Um efeito carambola provocado por Diego Carlos, defesa que está a deslumbrar em Sevilha, depois de ter passado pelo FC Porto B, em 2014/15, e ter sido treinado por Sérgio Conceição no Nantes, em 2016/17.