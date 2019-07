Sevilha confirma contratação de Óliver Torres

O Sevilha confirmou esta segunda-feira a contratação de Óliver Torres ao FC Porto.O médio, de 24 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas, depois de ter feito exames médicos. Ainda não são conhecidos os valores oficiais do negócio, mas Record já tinha avançado que os espanhóis iam pagar 11 milhões de euros, mais dois milhões por objetivos. O FC Porto detinha apenas 85 por cento do passe.Óliver Torres chegou ao FC Porto em 2014/15 por empréstimo do Atlético Madrid, regressando aos colchoneros na temporada seguinte. Em 2016/17 voltou aos dragões por empréstimo e foi mesmo comprado no ano seguinte. Na época passada somou 39 jogos e marcou dois golos.