Sevilha não larga Corona

O nome do Sevilha voltou a surgir associado ao de Corona, num claro sinal de que o emblema espanhol, treinado por Julen Lopetegui, não larga o extremo do FC Porto. Desta feita, foi o jornal ‘La Razón’ que apontou o mexicano a uma possível mudança para a Andaluzia. De acordo com a publicação, o Sevilha estará a estudar um avanço pelo camisola 17 dos dragões, podendo beneficiar do facto de este apenas ter mais um ano de contrato para baixar o preço a pagar pelo jogador, que tem cláusula de 30 milhões de euros.

De recordar que Corona é um amor antigo de Lopetegui, tal como o próprio técnico assumiu no ano passado. “Recebia-o de braços abertos. É uma das minhas fraquezas, é um jogador extraordinário, com muito talento e uma capacidade muito alta de controlo de jogo e de situações ofensivas”, disse, à ESPN.