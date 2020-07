Sevilha olha para Diogo Leite e Chidozie

O Sevilha está no mercado à procura de reforços para o eixo da defesa e há dois elementos contratualmente ligados ao FC Porto que têm sido associados ao emblema orientado por Julen Lopetegui. São eles Diogo Leite e Chidozie, dupla que nos últimos dias foi colocada na órbita dos andaluzes pela imprensa espanhola e nigeriana, respetivamente.

Sobre Diogo Leite, parece tratar-se de uma aposta pessoal de Monchi, conceituado diretor desportivo do Sevilha que há uns anos convenceu Marcano a mudar-se para a Roma. É, portanto, alguém atento a eventuais alvos portistas, sendo que no caso do jovem central há muito que é acompanhado com especial interesse no país vizinho, sobretudo pelo Valencia.

Quanto a Chidozie, terminou há poucos dias a ligação ao Leganés, onde atuou por cedência do FC Porto válida por um ano. Apesar da descida do emblema madrileno, o central nigeriano exibiu-se a um nível bastante razoável ao longo de toda a temporada, pelo que saiu valorizado da estadia em Espanha. Lopetegui esteve atento e vê nele uma opção a baixo custo para reforçar um sector que vai sofrer mexidas.