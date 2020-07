Sidy Sarr colocado na mira do FC Porto

Sidy Sarr, médio que atua nos franceses do Nîmes, foi ontem colocado na rota dos dragões pela imprensa do Senegal. “O FC Porto ligou para Nîmes para saber mais sobre Sidy Sarr, está interessado nele”, frisou uma fonte próxima do jogador ao portal Wiwsport, acrescentando que há ainda “dois clubes franceses da Ligue 1 a disputar a sua contratação, assim como o CSKA e o Spartak, de Moscovo”.

O senegalês, de 24 anos, é um médio de características defensivas e, atualmente, não está sequer integrado no plantel do Nîmes, supostamente por estar a forçar uma eventual transferência. No verão passado, custou cerca de 2 milhões de euros aos cofres do emblema da Ligue 1 e assinou um contrato válido por quatro temporadas. É internacional pelo Senegal, onde disputa lugar com... Loum.