FC Porto campeão: siga a festa do título em direto

0h23 - Os jogadores vão sendo chamados um a um no sistema sonoro do Dragão.





«O campeão voltou»: adeptos do FC Porto celebram título junto ao Dragão

As imagens de uma festa nunca vista no FC Porto (e em Portugal)



As imagens de uma festa nunca vista no FC Porto (e em Portugal)

Campeões como jogador e treinador do FC Porto:

?Pedroto (2 jogador + 2 treinador)

?António Oliveira (2 jogador + 2 treinador)

?Sérgio Conceição (3 jogador + 2 treinador) pic.twitter.com/VaY3d0PInv — playmakerstats (@playmaker_PT) July 15, 2020

Não há distanciamento físico que resista: a festa dos adeptos do FC Porto junto ao Dragão

Algo se apoderou do nosso coração pic.twitter.com/pcZdnccKnu — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) July 15, 2020

- No centro do terreno os jogadores ainda celebram, mas a verdade é que o ambiente é bastante diferente. Sem público nas bancadas a festa perde muito do seu colorido e emoção.- Confrontado com a festa do FC Porto, reforçou que o objetivo é ver o Sporting a ter essa sensação : "Estamos a pensar em nós. Aquilo que o FC Porto está a viver hoje é o que queremos viver. Temos de alimentar-nos disso".: "Dou sempre tudo o que tenho e não tenho em campo com esta camisola. Tento ajudar o grupo e fazer o meu melhor. As coisas correram bem. Fui campeão há duas épocas no FC Porto, na época passada fui campeão na Grécia e agora fui novamente campeão. Sou tricampeão."- A festa segue também na tradicional Avenida dos Aliados. Apesar da situação de pandemia, são milhares os adeptos que se juntam naquela zona da Invicta, muitos deles sem qualquer tipo de proteção facial. Iker Casillas : "Os campeões são eles. Eu sou campeão como portista. Este campeonato é muito importante por ter sido diferente. Agradeço a todos pelo movimento. São muitos anos ligado ao FC Porto, mas por mais que dependa de mim, depende dos médicos, da equipa técnica. Se pudesse, jogava já hoje! Não pisava o Dragão há 12 meses. Ainda emociona! É estranho, porque foi um campeonato estranho. Os jogadores estiveram bem e foi especial para eles.": "É um título do sacrifício. Atravessámos uma altura complicada, mas com muito esforço e querer, ganhámos o campeonato. Vamos festejar… sabe muito bem. A época passada foi um pouco desgostoso porque também merecíamos ganhar o título, conseguimos agora e vamos festejar. Venho de uma terra humilde e se me dissessem que ia ser campeão, não ia acreditar, vai demorar uns dias a cair a ficha. Um momento muito feliz para mim, lutei muito para estar nestes palcos.", presidente da Liga, também felicitou os dragões em comunicado. "A Liga Portugal, na pessoa do Presidente, Pedro Proença, felicita o FC Porto, os seus jogadores, equipa técnica, staff e dirigentes, pela conquista do 29.º título de Campeão Nacional do palmarés.", pode ler-se na nota publicada.- Conquistado o campeonato,aponta já à Taça de Portugal, onde enfrentará na final do Benfica. "Queremos agora desfrutar do momento. Vêm jogos em que temos de ser sérios, ambiciosos, acontecesse o que acontecesse, e depois, obviamente, o jogo mais importante para nós, que é a Taça de Portugal."- Técnico campeão pela segunda vez,: "A palavra certa foi união do grupo de trabalho, destes jogadores. Sem dúvidas, acreditaram num momento difícil, depois do jogo com o Sp. Braga, onde merecíamos um outro resultado e ficámos a uma distância considerável do nosso rival. Foi preciso acreditar na qualidade dos jogadores e de todos. Isso foi fundamental."- "O campeão é sempre merecido. Parabéns ao FC Porto, num campeonato diferente.", dissea propósito da conquista do FC Porto.- Já, que acabou o jogo lesionado e em lágrimas, assumiu a emoção do momento ao Porto Canal. "É um sentimento inexplicável. É estranho jogar sem os adeptos, que tanto nos ajudam. Se não fosse por eles não seriamos hoje campeões. Mas toda a malta trabalhou de uma forma que não desistiu nunca. Ganhar mais um campeonato.. estou muito feliz. Acho que foi a minha melhor época, em termos de números sim, mas isso é trabalho, confiança e dar a vida pelo clube que é o que eu faço sempre."- Depois de ter falado à SportTV,também comentou a conquista ao Porto Canal: "É muito bom voltar a ser campeão, mas não é a mesma coisa sem público. É essencial… É a vida, sabemos a situação que passamos. É um momento difícil, mas foi colmatado com esta vitória, falta mais uma. Sabe um título muito bem, sabia que ia chegar este momento, mantive-me calmo apesar das críticas, que acho injustas. Os meus colegas sabem o que eu passei, sabem o apoio que lhes dei e isso para mim é mais importante."- Ao Porto Canal,já abordou a conquista. "Todos nós estamos de parabéns. Fomos a equipa mais forte ao longo do campeonato. Queria mandar um abraço aos nossos adeptos, pois esse título é para eles."- A festa segue dentro e fora do Dragão. Os jogadores unem-se agora no círculo central, para a habitual roda.- Ao conquistar o título este ano, Sérgio Conceição reforçou o seu estatuto num trio de luxo.- Tal como Danilo, tambémdeixou uma mensagem de apelo aos adeptos. "É triste, mas é o que a nossa sociedade tem de passar. Infelizmente é uma situação nova para todos, difícil para nós, porque não é fácil fazer muitos testes para jogar, mas o que importa é poder festejar com esse grupo fantástico. Respeitando as normas da DGS, porque isso é o mais importante, proteger tudo e todos"., presidente da FPF, já deixou uma mensagem de felicitações ao FC Porto."Numa prova marcada por factos inéditos na história do futebol mundial, nomeadamente com a interrupção das competições nacionais e a disputa de várias jornadas à porta fechada, o FC Porto sagrou-se campeão numa vitória ainda mais valorizada pela intensa competição oferecida por todos os clubes da Liga NOS.Envio assim em nome da Federação Portuguesa de Futebol os meus parabéns a todos os jogadores, equipa técnica, staff e estrutura do FC Porto. O vosso trabalho e resposta perante as dificuldades que a todos afetaram dignificaram não apenas o futebol nacional mas igualmente o País.Porque é meu dever fazê-lo, faço igualmente um apelo a que os festejos, merecidos, pelo triunfo na Liga NOS sejam feitos dentro do respeito pelas indicações sanitárias de todos conhecidas. " lembrou também a forma como o FC Porto lidou com a paragem . "A trabalhar em casa, tivemos conversas por videoconferência a dizer onde podíamos melhorar, tivemos tempo para falar entre nós. O treinador falou onde podíamos melhorar e trabalhámos sempre com esse intuito, buscar a perfeição. Não é fácil encontrá-la, mas fomos sempre à procura. O acreditar do nosso treinador, mesmo estando a 7 pontos, ele acreditou que íamos ser campeões."- "Acho que a equipa teve toda de parabéns pelo trabalho feito, não só neste jogo. O que fez a diferença foi acima de tudo a união que nós tivemos. Sabemos que representamos uma região importante e todos nós nos identificamos e temos um pouco dela. Por isso, naquelas horas de grande sacríficio dentro de campo amos buscar aquele bocadinho a mais de força para dar em campo. O espírito, o acreditar do míster mesmo a 7 pontos, ele acreditou sempre, e hoje está aqui o resultado", dissedeixou ainda uma mensagem aos adeptos. "Eles sabem que o momento é difícil. Tiveram umbom comportamento no São João e acho que terão agora. Temos de ter precauções, mas acho que os adeptos terão".- Melhor jogador em campo para a SportTV,assumiu que este é um momento especial, especialmente porque foi da sua autoria o primeiro golo do jogo com o Sporting. "Estava à espera deste momento há muito tempo. Felizmente tive o prazer de marcar, foi uma sensação inesquecível. É muito bom ser campeão assim, mas falta o público. A sensação é muito boa, falta o público. Com eles seria mais especial, mas sei que eles estão muito felizes pelo nosso feito. Sabem que não foi fácil, mas tivemos sempre o apoio deles."- No centro do relvado, já sem jogadores do Sporting no horizonte, os futebolistas do FC Porto vão celebrando. Sérgio Conceição, visivelmente emocionado, passeia-se pelo tapete verde e abraça os seus pupilos.- Francisco J. Marques já recorreu às redes sociais para celebrar a conquista.- No exterior do Dragão já arrancou a festa . Mal soou o apito final começou ser lançado fogo de artíficio e os adeptos já estão em euforia a celebrar.23h25 - Acaba o FC Porto-Sporting . Os dragões vencem por 2-0 e podem (finalmente) celebrar. São os novos campeões nacionais! É o 29.º título de campeão da formação portista.