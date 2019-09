Silas e o 'caso Nakajima': «Sérgio Conceição é muito emocional»

Sérgio Conceição irritado dá puxão de orelhas a Nakajima



Silas comentou esta terça-feira a polémica que envolveu Sérgio Conceição e o extremo japonês Nakajima, no final da vitória do FC Porto sobre o Portimonense, por 3-2, no desafio de domingo a contar para a quinta jornada da Liga NOS. O técnico puxou o jogador após o apito final e repreendeu-o de forma veemente perante colegas e adversários."Todos nós conhecemos o Sérgio [Conceição], é uma pessoa muito emocional, mas não acho que tenha havido nada de especial, até porque o Nakajima, provavelmente, não sei se ele percebeu o que o Sérgio lhe disse, mas pelas expressões deve ter percebido. É normal, não acho que haja algo de especial, o Nakajima nem respondeu. O Sérgio queria seguramente o melhor para a equipa e o Nakajima também", vincou Silas à margem da apresentação da Semana Europeia do Desporto.Sem revelar por agora o seu futuro, apesar de deixar antever "novidades" para muito breve, Silas fez ainda uma curta análise ao rumo "atípico" deste campeonato, que apresenta o surpreendente Famalicão como primeiro classificado, com 13 pontos em cinco jogos, à frente de Benfica e FC Porto, vaticinando os dois 'grandes' como principais candidatos à vitória final."[Está a ser] um bocadinho atípico em relação aos outros, pelos pontos que os grandes têm perdido em tão poucas jornadas, mas acho que vai ser um campeonato disputado até ao fim. O Sporting parece-me um bocadinho mais longe de Benfica e FC Porto e esta semana acabou por perder outra vez pontos. No fundo da Liga vai ser uma luta difícil também, porque as equipas são muito equilibradas", concluiu.