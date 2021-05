Silêncio vale novo processo ao FC Porto e a Conceição

A ausência de Sérgio Conceição na zona de entrevistas rápidas após o triunfo frente ao Farense valeu ao treinador e ao FC Porto a instauração de um processo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da FPF. U m cenário que já se havia verificado depois dos jogos com Moreirense e Benfica, sendo que em Moreira de Cónegos o técnico não falou por ter sido expulso já depois do apito final e na Luz foi Vítor Bruno a falar após o encontro, apesar da presença de Sérgio Conceição no banco de suplentes. O treinador, de resto, não fala aos jornalistas desde a antevisão do Moreirense.

Os dragões foram ainda multados em 1.020 euros devido ao atraso no reinício do jogo com o Farense. “A 2ª parte iniciou-se com três minutos de atraso devido ao atraso do FC Porto sem apresentar motivo para tal”, escreveu Tiago Martins.