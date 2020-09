Siramana Dembélé: «Conceição tornou os jogadores psicologicamente fortes»

Sérgio Conceição já por várias vezes referiu que os sucessos até agora conquistados também se devem à equipa técnica que há muito o acompanha. Siramana Dembélé faz parte desse núcleo e, numa rara entrevista, realçou a importância que o treinador principal teve (e tem) na mudança de mentalidade que voltou a fazer do FC Porto um clube ganhador de há três temporadas para cá.

“Com a chegada de Sérgio Conceição, o seu principal objetivo era fazer com que o clube voltasse a ter aquela mentalidade de vencedor, pois ele já sabia o que era vencer pelo FC Porto. Era inconcebível que o FC Porto não vencesse. Ele tornou os jogadores psicologicamente fortes e a sentirem o que significa vestir esta camisola. Este espírito de equipa é a maior conquista de Sérgio Conceição. O FC Porto é uma história, é uma região inteira, há todo um fanatismo em torno deste clube. Quando jogamos, representamos uma região”, explicou Dembélé ao jornalista Rémi Martins, acrescentando que os números provam facilmente quem é o melhor clube em Portugal nos últimos tempos: “Ganhámos dois campeonatos em três épocas, fizemos meias-finais de Taças, vencemos duas Taças. Nos três anos que estivemos aqui, o FC Porto foi a equipa mais regular.”

Antes das conquistas, a época 2019/20 começou com o afastamento da Liga dos Campeões. Um momento duro, admite o adjunto de Conceição. “A história do FC Porto é imensa e exige muita responsabilidade. Levámos todos um soco na testa mas, também tínhamos a obrigação de nos levantarmos. Os primeiros a ficarem tristes são os jogadores”, admitiu Dembélé, considerando como determinantes as vitórias frente ao Benfica.

Por fim, Casillas também foi lembrado. “Tentámos de tudo para ter o Iker, mas não foi possível. Ele fez este grupo crescer e evoluir e fez parte dele. O treinador fez da sua presença uma prioridade. Tem inteligência para não ser muito intrusivo, mas permanece muito presente”, contou Dembélé.