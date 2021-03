Siramana Dembelé é trunfo entre francófonos

A propósito do Dia Internacional da Francofonia, Siramana Dembelé, o adjunto francês de Sérgio Conceição também com nacionalidade costa-marfinense, debruçou-se sobre a importância da língua francesa no Mundo. Um dos seus destaques prendeu-se com os benefícios da comunicação com os jogadores francófonos.

“É uma mais-valia conhecer várias línguas para comunicar e claro que falar francês com os franceses permite ser mais incisivo naquilo que queremos passar”, disse, ao Porto Canal, apontando que essa ponte funciona nos dois sentidos: “Eles também se sentem mais confiantes em falar, pois sabem que há uma pessoa que percebe o que querem dizer.” No atual plantel, por exemplo, há cinco francófonos: Mbaye, Mbemba, Sarr, Loum e Marega.