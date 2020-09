Siramana Dembélé: «Nos últimos anos somos a equipa mais consistente»

Em três anos sob a alçada de Sérgio Conceição, o FC Porto venceu dois campeonatos, foi a duas finais da Taça de Portugal, venceu uma delas e ainda marcou presença em duas finais da Taça da Liga. Perante estes dados, Siramana Dembélé, adjunto dos azuis e brancos, não tem dúvidas em considerar que os dragões foram a equipa mais consistente neste período, recuperando a mentalidade vencedora que, na sua ótica, sempre caracterizou o clube.





"A última temporada foi cheia, bem realizada. Tivemos uma deceção, que foi o Krasnodar, que nos tirou de uma ida à Liga dos Campeões. O Porto é uma equipa de Champions. Mas, no geral, é preciso ver que o FC Porto não conquistava uma dobradinha há quase 10 anos. Não podemos minimizar o que foi feito. Ganhámos dois títulos em três anos, fomos a três finais de taças [foram quatro], duas semifinais. Ao longo destes três anos, a nível nacional, somos a equipa mais consistente e as estatísticas comprovam isso mesmo. Existem vários fatos que tornam este último título correto como um todo", apontou o técnico, em declarações a um site de um jornalista francês.Nesta grande recuperação, Siramana Dembélé aponta um responsável. "Com a chegada de Sérgio Conceição, o seu principal objetivo era fazer com que o clube voltasse a ter aquela mentalidade de vencedor, pois ele já sabia o que era vencer pelo FC Porto. Era inconcebível que o FC Porto não vencesse. Ele tornou os jogadores psicologicamente fortes e sentiu o que significa vestir esta camisa. O FC Porto é uma história, é uma região inteira, há todo um fanatismo em torno deste clube. Quando jogamos, representamos uma região", referiu.