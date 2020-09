Siramana Dembélé: «Tentámos de tudo para ter Casillas, mas não foi possível para ele»

Os últimos jogos da temporada passada fizeram emergir um movimento nas redes sociais que pedia que Iker Casillas fosse novamente lançado em campo, para uma última homenagem com a camisola do FC Porto. No entanto, essa intenção nunca passou à prática, pese embora, ao que tudo indica, não tenha sido por falta de tentativa.





Quem o garante é Siramana Dembélé, adjunto de Sérgio Conceição. "Tentámos de tudo para ter o Iker, mas não foi possível para ele", explicou, em declarações ao site de um jornalista francês, adiantando depois as razões que fizeram com que o guardião se juntasse aos festejos da conquista do campeonato."O Iker é uma lenda do futebol mundial e ter a chance de compartilhar isso com ele, sabendo o que ele passou com aquele problema cardíaco e depois com os problemas de saúde da mulher, para nós foi normal e lógico que ele estivesse lá para levantar os troféus ganhos. Ele fez este grupo crescer e evoluir e fez parte dele. O treinador fez da sua presença uma prioridade. Ele tem inteligência para não ser muito intrusivo, mas permanece muito presente para acompanhar os jogadores", apontou.