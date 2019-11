Sistema excecional utilizado pelo FC Porto em Glasgow não se repete hoje

A ausência de Pepe é "uma baixa importante", como confessou Sérgio Conceição, enquadrando a baixa do defesa-central ao mesmo nível das de Sérgio Oliveira e Romário Baró.





O treinador aceitou aflorar a questão do sistema tático utilizado no último jogo, frente ao Rangers, mas deixou claramente a entender que o 3x5x2 não é para repetir esta noite: "São situações que fazem parte da estratégia para o jogo e tem a ver com a especificidade do próprio jogo e daquilo que são os jogadores disponíveis. Este é outro jogo, outra história", salientou, deixando claro: "Este é o mais importante, depois é formar o melhor onze dentro do que vai ser a nossa estratégia para vencer frente ao Boavista."