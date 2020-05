Situação incómoda e fome de bola

Perante a curiosidade dos seus compatriotas com o regresso aos treinos, Luis Díaz explicou ao detalhe como tem sido este reinício no Olival, vincado que a bola tem sido presença assídua nos trabalhos.

"Nesta primeira semana estamos a treinar divididos em grupos de oito, com todas as normas que o clube manda, desde lavar as mãos a manter as distâncias. O que mais trabalhámos foi a definição, mas também aspetos relacionados com a estratégia e os movimentos. Sempre com a bola por perto, enquanto estivemos em casa a bola não estava presente e agora temos de nos habituar a ela novamente", explicou o extremo, de 23 anos, admitindo também alguma estranheza com toda esta nova realidade: "A situação é incomoda, mas é parte do que se esta a viver. É estranho e diferente, não podemos ter contacto uns com os outros, não nos podemos cumprimentar, falamos, claro, mas não muito. Temos de nos habituar."