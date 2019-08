Só mil bilhetes para vender e lotação esgotada à vista

O FC Porto anunciou ao final da tarde de ontem que restam apenas mil bilhetes para o jogo frente ao V. Guimarães, o mesmo é dizer que entre hoje e amanhã será anunciada a lotação esgotada no Estádio do Dragão. Dessa forma, é garantido que será alcançada a maior assistência esta época, em casa, facto para o qual muito contribuiu a vitória no clássico.





Entretanto, tendo em conta que são esperados também muitos adeptos do V. Guimarães, os responsáveis portistas deram alguns conselhos aos sócios e simpatizantes do clube para se dirigirem cedo para o Dragão. As portas abrem-se às 17 horas, embora a animação nas imediações do estádio comece às 15h30, com várias iniciativas de entretenimento.